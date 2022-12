Bereszynski-Napoli: siamo ai dettagli, manca solo la firma

Siamo ai dettagli per definire l’arrivo di Bartosz Bereszynski al Napoli. Mancherebbe dunque solo la firma per formalizzare il terzino polacco, mentre alla Sampdoria andrà Alessandro Zanoli.

Cristiano Giuntoli quindi ha rotto gli ultimi indugi, consapevole che la concorrenza, in questo mercato di riparazione, non se ne starà certamente alla finestra. Per tentare di colmare la distanza dalla capolista, le inseguitrici non intendono trascurare nessun dettaglio. Anzi, si stanno già muovendo.

Il diesse azzurro vuole garantire a Luciano Spalletti una risorsa che copra eventualmente le spalle al capitano, qualora Giovanni Di Lorenzo dovesse alzare bandiera bianca per un infortunio, oppure incappare in una squalifica.

Scelta intelligente

Bereszynski è il profilo ideale per la squadra partenopea, perchè rispetto al semiesordiente Zanoli, ha già maturato una discreta presenza in Serie A, nonchè a livello internazionale, con la maglia della Polonia. Inoltre, in tempo di vacche magre, il suo ingaggio è sostenibile economicamente. Ovvero, accollandosi la parte di stipendio che deve percepire da gennaio a giugno: circa 200.000 euro.

D’altro canto, il Napoli non intende assolutamente sminuire il valore di Zanoli. Al contrario, con questa operazione vuole fortemente assicurare al talentuoso laterale un posto al sole. In questo scenario, la Sampdoria appare la destinazione giusta dove possa esprimere compiutamente tutta la sua esuberanza giovanile.

Interesse convergenti

Insomma, alla base dello scambio di prestiti c’è un interesse reciproco. Gli azzurri arricchiscono l’organico con un giocatore importante, che però accetterebbe senza tante polemiche una ruolo da comprimario, accomodandosi in panchina, in attesa del suo momento.

La Doria alleggerisce un bilancio (quasi…) fallimentare, che paventa addirittura lo spettro dei libri contabili in tribunale. Infine, offre una opportunità ad uno dei migliori prospetti dell’ultima generazione, in grado – potenzialmente – di trasformare questa esperienza in blucerchiato nella classica rampa di lancio, per tornare all’ombra del Vesuvio ancora più forte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Approfondisci le strategie azzurre in ottica mercato di gennaio

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati