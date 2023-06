Bereszynski Aspetto di sapere il nuovo allenatore del Napoli.

Dal ritiro della Nazionale polacca ha parlato in conferenza stampa, Bartosz Bereszynski. Soprattutto del suo futuro, ancora incerto e legato, soprattutto a chi siederà sulla panchina del Napoli.

Queste le sue parole:

“Ci sarà tempo, per pensare al futuro. Troppo presto per giudicare se resterò alla Sampdoria. Aspettiamo di capire chi sarà il nuovo allenatore del Napoli. Cercherò la migliore soluzione per me. Il contratto con la Sampdoria è valido ancora per qualche anno, discuteremo con il club , il modo migliore per risolvere il problema. Ci sarà ancora tempo”

La prospettiva di scendere in serie B, non se l’aspettava, considerando che fino a qualche giorno fa, festeggiava uno scudetto:

“Questa stagione è stata sorprendente. Vedevo che la Sampdoria non stava andando, nella direzione giusta. È stato un momento anche stressante per me, auguro il meglio alla Samp. Questo club merita di tornare in serie A”

L’esperienza di Napoli gli resterà, in ogni caso, sempre nel cuore:

“Esperienza unica, cinque mesi in cui ho giocato poco, ma ho capito, cosa significhi, essere un giocatore del Napoli. Sono sicuro che mangerò pizza gratis, ogni volta che tornerò. In tanti mi dicevano che a Napoli sarei diventato quasi eterno. Pur non giocando molto, ho sentito di essere importante per i tifosi, che trattano i giocatori, in maniera eccezionale”

Parole quasi da ex, per l’esterno destro, che nelle ultime gare ha dimostrato di essere, comunque, un’alternativa valida, come vice Di Lorenzo.

Come da lui stesso sottolineato, il suo futuro è legato al prossimo tecnico partenopeo. La possibilità che il polacco possa essere confermato in azzurro, non è totalmente da scartare.

