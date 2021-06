Beppe Signori su Insigne: “E’ un altro figlio di Zeman…”

Beppe Signori è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando una lunga intervista, a pochi giorni dalla “grazia” ricevuta dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. L’ex attaccante di Foggia e Lazio era stato radiato per una vicenda di scommesse. Il provvedimento di riabilitazione è arrivato dopo l’assoluzione della giustizia ordinaria. “Perché sono stato coinvolto in quella inchiesta? Ho sempre ammesso che mi piaceva scommettere, ma scommettevo sul buondì, sui tiri dietro la porta, ma mai scommesse per cambiare i risultati delle partite. Il processo è durato 10 anni, ma non c’è stato né dibattimento né udienza preliminare. Questo mi ha ferito. Finalmente è finito l’incubo. Ora si torna alla vita…”.

Indiscusso protagonista di Zemanlandia, in tempo di Europei l’accostamento tra il reparto offensivo dell’Italia e quello del Foggia dei miracoli allenato dal boemo appare sin troppo facile. “Il tridente della Nazionale mi ricorda Rambaudi–Baiano-Signori. Non è un caso che 5 su 6 sono stati allenati da Zeman, visto che anche Insigne ed Immobile sono passati da lui. Per non dimenticare Verratti. Quando ero giovane assomigliavo più a Berardi, anche se con il boemo giocavo a sinistra con il mio piede sinistro...”.

A proposito di Nazionale, Beppegol si porta appresso un fardello pesante, legato alle vicende della maglia azzurra. “Il rammarico della mia carriera è stato quello di non aver giocato la finale di Usa ’94. Mi rifiutai di giocare in una posizione che non era quella di attaccante. Mi adattai ad esterno, con la Norvegia giocai benissimo, poi parlai con Sacchi e gli chiesi di giocare attaccante. Mi sono giocato la possibilità di giocare una finale, sono stato davvero un… ma non lo posso dire. Adesso se me lo chiedessero giocherei anche al posto di Pagliuca…”.

E’ notizia di questi giorni che Zeman possa tornare in panchina dopo tre anni di stop, ripartendo nuovamente da Foggia, la squadra che ha reso grande con il suo spettacolare 4-3-3 tra il 1989 e il 1994. “Mi fa piacere che Zeman torni ad allenare, lui è stato il mio maestro mi ha cambiato la carriera. Ero un 10 che non faceva gol, mi ha trasformato. Mi ha portato a vincere per tre anni la classifica cannonieri...”.

