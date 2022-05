Beppe Incocciati: “Bene la Champions, ma il rammarico scudetto resta”

Beppe Incocciati, ex azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Di seguito le dichiarazioni dell’ ex azzurro Beppe Incocciati.

“Va bene la Champions, ma il rammarico resta, c’è stato un momento in cui si pensava che il Napoli avesse la possibilità di vincere. Dopo Bergamo, ad esempio. Il calendario sembrava abbordabile, con partite che sulla carta apparivano semplici ed invece tutti sappiamo com’è andata.

Alla lunga i ko con Empoli e Spezia si sono rivelati determinanti, nove punti regalati sono troppi. Peccato, questo è l’aspetto su cui bisogna lavorare molto, sulla gestione di partite determinanti: il Napoli doveva ad un certo punto avere quel quid in più ed invece è venuto meno, il rammarico è questo. Un voto alla stagione? Si sono qualificati in Champions, quindi 7.5 ma ad un certo punto si era sul 9.

