Beppe Dossena: “Napoli che rammarico! Scudetto perso in casa…”

Beppe Dossena, ex calciatore di Torino e Sampdoria, e intervenuto a “Tempi Supplementari“, in onda su Vikonos Web Radio/Tv, rilasciando queste dichiarazioni:

Sul Napoli e la corsa scudetto

“Il Napoli poteva vincere lo scudetto, così come se lo stanno giocando fino in fondo Milan ed Inter ed al termine del campionato ognuna avrà da rammaricarsi, ora i due punti di vantaggio del Milan portano i rossoneri a certificare la possibilità di vittoria, ma ci sono ancora tre gare e tutto può ancora accadere.“

Sulla salvezza…e la Salernitana

“Anche in coda c’è bagarre e faccio i complimenti alla Salernitana, che sta compiendo un autentico miracolo. Il prossimo turno con il Cagliari è davvero incredibile, i rossoblù hanno più qualità ma i favori del pronostico sono tutti dalla parte della formazione di Nicola.”

Uno scudetto da vincere, ma perso in casa

“Il Napoli? La squadra ha perso in casa punti inaspettati, è però la storia del nostro campionato: si perdono gli scudetti perchè si perdono punti con le medio-piccole. Il Torino? Molto bene, con Juric si hanno sempre certezze, tra cui quella di non retrocedere, mentre per la Samp è stato un campionato difficile, anche il pari col Genoa avrebbe messo a rischio la salvezza. Invece la vittoria nel derby è stata determinante“

