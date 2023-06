Beppe Bruscolotti “tuona” su Koulibaly: “Le parole di Koulibaly mi lasciano senza parole: se ami così tanto la città, non vai via e resti…”

Beppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto ex capitano azzurro ha detto la sua sui possibili addii in casa Napoli nella prossima sessione di calciomercato e non solo.

Di seguito ecco le parole dello storico capitano azzurro:

“Prima tutti volevano andar via dal Napoli adesso la città è un punto di arrivo. Le parole di Koulibaly mi lasciano senza parole: se ami così tanto la città, non vai via e resti. Io posso capire Giuntoli che magari dopo 7-8 anni vuol cambiare ed andare via. Quando vinci in un posto è molto difficile ripetersi e quindi posso accettare la sua voglia di evadere ed andar via dalla città. I calciatori invece devono esser professionisti senza fare dichiarazioni di amore che poi spesso non riescono a mantenere. Di Lorenzo, ad esempio, ha dimostrato amore per la città. Lui merita di esser riconosciuto e ritenuto leader. Molti arrivano per scappar via. Napoli deve essere un piacere e non una tappa di passaggio. Chi non ama la città è giusto che vada via”.

