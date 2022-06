Beppe Bruscolotti: “Se il Presidente ha detto che saremo competititvi, aspettiamo…”

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del Calcio Napoli, ed ha detto sul Napoli ed Adl:

“ quello che ha detto il Presidente dovrebbe essere una garanzia, quindi come ho detto già in altre occasioni, la gente dovrebbe capacitarsi, attendere. Perché questi periodi? Walter lo sappiamo, insomma, che più ne ha più ne mette quindi la società tante volte non è che ogni giorno può smentire, oppure proprio può sempre rispondere a tutto quello che avviene. Insomma, sa benissimo si parla, mercato, la parola stessa si può immaginare, che significa tanta gente che ha interesse, che si creano tanti movimenti per vari motivi. Ma la cosa importante è, aspettate, aspettate. Perché se il Presidente ha detto che farà cose grosse e ancora bisogna aver fiducia. Insomma, lasciamo perdere tutto il resto dice vabbè, ma negli anni abbiamo avute, va bene. Negli anni è successo quello che è successo, ma bisogna guardare avanti come tante volte ha detto sempre Spalletti. ma non torniamo sempre indietro”

