Beppe Bruscolotti sbotta su tifosi Salernitana: “Perché c’è chi alimenta un odio senza senso verso Napoli? E’ inconcepibile!”

Lo striscione della curva della Salernitana non è andato giù a Giuseppe Bruscolotti. L’ex difensore e capitano della SSC Napoli non riesce a capacitarsi di come gli ultras granata possano intimare alla città di non festeggiare lo scudetto che la squadra di Luciano Spalletti si appresta a vincere in Serie A. Lui che, proprio in provincia di Salerno, a Teggiano, è nato nel giugno del 1951, per poi imporsi nel capoluogo campano, negli anni Ottanta, come uno dei migliori interpreti del ruolo di centrale.

“Sono salernitano – ha detto ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione Campania Sport – ma i miei traguardi sono arrivati a Napoli. Perché, mi chiedo, questo astio? Perché c’è chi alimenta un odio senza senso verso Napoli? E’ inconcepibile! Noi del sud, invece di farci forza l’un l’altro, remiamo contro: è il male del sud, litighiamo anche con quelli della porta accanto… Perché facciamo sempre così? E’ una pessima abitudine di vari meridionali: personalmente – ha concluso – non riesco a comprenderlo”.

