Beppe Bruscolotti: “Per poter aprire un ciclo devi puntare…”

Beppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto ex capitano azzurro ha ricordato il primo Scudetto conquistato dal Napoli e ha detto la sua sulle possibili mosse di mercato azzurre.

:“Ricordare il primo Scudetto è qualcosa di inimmaginabile. Tutto questo che si è venuto a creare questo anno mi riporta indietro nel tempo. Ricordo ancora persone in lacrime che ci ringraziavano. Qualcosa di unico. Mercato del Napoli? Scalvini mi piace. Giovane e con forza fisica. Per poter aprire un ciclo devi puntare su calciatori del genere. Speriamo però che la rosa non venga smantellata. Se il Meridione si unisse sarebbe un successo continuo. Non una vittoria sporadica dopo più di venti anni. I napoletani sono gli artefici di tutto questo. Hanno creato curiosità e voglia di raggiungere la città”.

