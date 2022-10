Beppe Bruscolotti: “Il Napoli ad altissimi livelli”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, che ha parlato della sfida di domenica contro la Roma lanciando anche una frecciatina a Mourinho

: “Roma Napoli sarà sempre una partita di un certo fascino. All’Olimpico è sempre stato uno spettacolo, anche sugli spalti. Prima c’era il gemellaggio, che purtroppo è finito per il gesto di un mio compagno… Parlando di calcio, sarà una gara particolare tra due grandissimi allenatori. Mourinho è bravo nell’attirare tutta l’attenzione su di sé e nell’alleviare la tensione dei suoi ragazzi. Speriamo solo che Mourinho non parcheggi ancora una volta il pullman davanti alla porta…

Scudetto? I risultati parlano chiaro. Il Napoli è già ad altissimi livelli, la marcia della squadra è super. C’è grande affiatamento nel gruppo, vediamo.

Sarei riuscito a marcare Kvaratskhelia? Ne ho marcati tanti, contro Diego non potevo usare le maniere forti… I difensori oggi sono fuori dalle marcature dei nostri tempi. Non sanno come affrontare l’uno-contro-uno e giocatori come Kvaratskhelia vanno a nozze. Bisognerebbe tornare un po’ agli insegnamenti di una volta, ma il calcio ormai è questo“.

