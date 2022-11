Beppe Bruscolotti: “Diego ci aveva avvertito, Nessuno gli ha creduto!”

Beppe Bruscolotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport, trasmissione di Canale 21.

“Diego Armando Maradona ci aveva avvertito sui legami tra la FIFA ed il mondo arabo, ma nessuno faceva niente? C’era confusione tra molti atleti, perché vedevano in Diego qualcuno che potesse dire e disfare tutto. Lui vedeva le cose e le vedeva prima, e non aveva problemi di nessun genere. Di messaggi, ne mandava in continuazione… Negli anni non ha risparmiato nessuno, nella FIFA, precisando sempre determinate cose, prevedendo ciò che sta accadendo oggi, il legame con i paesi arabi, e facendo i nomi dei personaggi di questo circuito…”.

“Non è una novità – ha aggiunto Bruscolotti – abbiamo vissuto determinate situazioni e continuiamo a farlo. La lotta è sempre quella: il potere piace a tutti e ogni anno vediamo che i campionati sono motivo di discussione. Ci sono sempre cose molto strane, quelle sui designatori arbitrali sono solo le ultime. Ogni anno, vengono fuori situazioni sgradevoli che vanno a macchiare questo sport. Uno sport che dovrebbe essere da esempio ai ragazzi: ma come può farlo, in queste condizioni? La giustizia sportiva deve regnare sempre: ora più che mai”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati