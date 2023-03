Beppe Bruscolotti: “Chi parte sa cosa lascia, ma viviamo il momento poi si vedra’…”

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da persemprenapoli.it:

“Il Napoli ha avuto le sue occasioni contro la Lazio, se in quella mischia in area ci fosse stato il gol del pari la partita sarebbe finita lì. Ma non bisogna battere la testa per questo passo falso, per quel che sta facendo il Napoli in campionato come in Europa è giusto non preoccuparsi.

Qui sono 15 i punti di vantaggio sulle inseguitrici, non è proprio il caso di preoccuparsi. Gli impegni ci sono ancora e bisogna tenere alta la tensione. I presupposti per finire bene ci sono tutti senza aggiungere altro. Il Napoli sta vincendo con la programmazione, una programmazione che esiste da anni. Il Napoli è arrivato ai vertici quando nessuno si aspettava che potesse succedere.

Ma i ragazzi nuovi stanno dando entusiasmo e forza. L’anno prossimo? Ci potrà essere qualche intoppo contrattuale, ma non credo che la società farà follie. Chi parte da Napoli sa che vuol dire lasciare questa terra e molto dipenderà anche dai giocatori. Noi però viviamo il momento, poi domani si vedrà”.

