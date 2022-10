Beppe Bruscolotti “Cassano? Da Manicomio!”

lo storico capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti attacca l’ex calciatore dai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Una risposta dura da parte di uno dei protagonisti di quel tricolore vinto al fianco del Pibe de Oro:

“Bisogna vedere sempre chi le dice certe cose, il soggetto lo conosciamo tutti. Quindi non gli darei tutta questa importanza. Non lo so se lo fa per avere visibilità o perché lo pensa veramente”.

Bruscolotti ha proseguito il suo attacco con parole dure:

“Se noi siamo scappati di casa, lui è scappato dal manicomio. Questo essere ne ha combinate di tutti i colori ovunque ha giocato, ricordatevi cosa fece con Capello. Poi vorrebbe parlare di noi? Ma su, non vale nemmeno la pena rispondere a uno del genere anche perché si commenta veramente da solo”.

“Maradona vinse il primo scudetto con una squadra di scappati di casa”, queste le parole di Antonio Cassano che hanno scatenato una vera e propria bufera.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati