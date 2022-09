Beppe Bergomi: “Raspadori, Il piu’ Bravo”

Dopo la vittoria dell’Italia contro l’Ungheria, Giuseppe Bergomi è intervenuto a Sky Sport per sottolineare il grande risultato degli azzurri:

“Noi italiani siamo bravi in termini organizzativi, Mancini è stato bravo e reinventare la squadra nonostante le assenze. Finito il ciclo di Immobile? Il ct oggi ha chiesto tantissimo alle punte e lo hanno accontentato, tecnicamente davanti Raspadori sembra il più bravo. Lavora per squadra e ha doti tecniche immense: attacca la profondità e segna di rapina, ma continuo a pensare come centravanti sia davanti a tutti. Il Napoli ha fatto davvero un grande acquisto”.

Tra i protagonisti degli ultimi match di Nations League c’è anche Khvicha Kvaratskhelia che ha trascinato la Georgia alla promozione nella Lega B della competizione a suon di reti. Il georgiano non smette più di sorprendere dopo l’inizio di stagione sfavillante con la maglia numero sette del Napoli.

Bergomi ha colto l’occasione per evidenziare una qualità incredibile del calciatore:

“Kvaratskhelia dribbla ed è quel tipo di giocatore pronto a prendere calci. Lui dribbla e prende rigore, sa che arriverà il calcio, come col Milan. Lui sa andare da entrambi i lati, usa entrambi i piedi. E’ un giocatore forte”.

