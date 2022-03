Beppe Bergomi: “Il Napoli puo’ vincerlo il campionato”

Beppe Bergomi, ex calciatore, Campione del Mondo 82, ed oggi opinionista ,intervistato ai microfoni di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni su chi alla fine vincera’ lo scudetto di quest’anno. Ecco di seguito le dichiarazioni di Beppe Bergomi rilasciate ai microfoni di Skysport:

“Ho sempre pronosticato Napoli per lo Scudetto perché mi piace come è stata costruita la squadra, perché ha giocatori funzionali, perché ha due giocatori per ruolo e soprattutto in mezzo al campo ha qualità, forza. Il Napoli può anche alternare sistemi di gioco. Poi è vero: averlo o non averlo Osimhen fa tutta la differenza. Penso dall’inizio dell’anno che il Napoli potesse vincere lo scudetto, poi se non vince il mio resterà solo un pronostico”

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati