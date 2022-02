Beppe Bergomi: “Il Barcellona ha alzato il ritmo, il Napoli ha resisitito…”

L’ex difensore dell’ Inter e della Nazionale, oggi opinionista, Beppe Bergomi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dagli studi Sky, sulla gara Barcellona -Napoli terminata1a1. Ecco quanto ha dichiarato Bergomi ai microfoni di Sky:

“Coi cambi il Barça ha alzato il ritmo: vincevano i duelli nell’uno contro uno, l’ingresso di Dembele è stato molto importante per creare superiorità numerica. Il Napoli ha finito con sei difensori in campo, gli esterni alti erano Malcuit e Mario Rui. È andato in sofferenza ma ha resistito”

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati