Beppe Bergomi dice la sua dopo il pari contro i granata al Maradona

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e della Nazionale Italiana, oggi commentatore tecnico ed opinionista della redazione di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente milanese a termine di Napoli-Salernitana, match che avrebbe permesso agli azzurri di festeggiare la vittoria dello scudetto, se solo non si fossero fatti raggiungere dai granata nel finale di gara:

“Nessun braccino corto per il Napoli, che si merita tutti i complimenti. Bisogna chiudere il prima possibile il discorso scudetto, ma da parte della Salernitana c’è stato tutto l’impegno, la determinazione e la voglia di non concedere i tre punti agli avversari”.

Bergomi ha poi aggiunto:

“La squadra di Paulo Sousa, a mio avviso, ha rispettato tantissimo il Napoli di Luciano Spalletti, si è chiusa in difesa ed ha cercato di fare la propria partita allo stadio Maradona. Sull’azione del pari, Osimhen non chiude molto bene e Dia fa un gol eccezionale. La festa è solo rimandata, in campo il Napoli è stato bene, ha giocato la propria gara. Non è stata brava a chiudere la partita, tutto lì”

