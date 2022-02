Beppe Bergomi: “Che sfida Osimhen-Dzeko, Napoli-Inter non decisiva…”

Beppe Bergomi, Campione del Mondo 1982, ex capitano dell’ Inter, ed opinionista Sky, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano partenopeo il Mattino, in vista del big-match di Sabato , al Maradona, tra Napoli e Inter. Ecco per voi, uno stralcio del ex difensore della Nazionale e dell’ Inter

Sulla sfida tra Napoli ed Inter: “Sarà una sfida tra due squadre che lottano per lo scudetto, corsa in cui va inserita con le stesse percentuali anche il Milan: un match molto importante ma non decisivo perché poi mancheranno ancora tante partite”.

…E sulla “sfida” Osimhen-Dzeko: “Osimhen è fondamentale perché consente al Napoli di poter attaccare in altre due maniere diverse, Dzeko invece è il regista offensivo della squadra, si muove, va incontro, gioca la palla, oltre a fare gol, un attaccante utilissimo”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/

YoutubePSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati