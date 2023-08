Benitez: Su Veiga c’è un interesse ufficiale.

L’ex allenatore del Napoli, Rafa Benitez ha parlato, attraverso la Gazzetta dello Sport, del suo nuovo incarico, come coach del Celta Vigo.

Il Napoli ha nel mirino, proprio un suo giocatore, Gabri Veiga, per il quale, sta portando avanti la trattativa con molta parsimonia. Il centrocampista ha una clausola rescissoria da 40 milioni, il club partenopeo vorrebbe chiudere a 35 , o giù di lì.

Parla proprio del giocatore al centro del mercato spagnolo, Benitez, svelando anche un retroscena:

“Gabri l’anno scorso ha fatto una grande stagione e ha l’età e il potenziale per crescere, diventare un giocatore importante. Pertanto è normale che attragga l’attenzione di grandi squadre, di altri campionati, con capacità economiche per affrontare il suo prezzo. Oggi sappiamo che c’è un interesse ufficiale, vedremo come andrà a finire. Per noi è così importante, che se resta è un’ottima cosa, ma non so cosa dirà il mercato”

L’interesse ufficiale è ovviamente quello partenopeo, che attende di sbloccare la situazione Zielinski, per sferrare l’attacco decisivo al talento spagnolo.

Rafa si è soffermato anche sul “suo” Napoli, che vede ancora come la favorita per il titolo, soprattutto se dovesse rinforzarsi proprio con Veiga:

“A Napoli è arrivato lo scudetto dopo tanti anni, vedo possibile fare il bis. La concorrenza è agguerrita ma la squadra è ottima, si è tolta il peso di dover vincere ad ogni costo. Questa l’analisi, poi c’è il cuore: io spero che il Napoli continui a vincere. Ha le potenzialità per farlo, anche in Europa, lo seguo con affetto. Noi quando eravamo lì abbiamo posto le basi vincendo due titoli, ora con la conquista dello scudetto, sono considerati giustamente minori, ma allora avevano la loro importanza. Adesso il ghiaccio è stato rotto, i tifosi del Napoli non meritavano un’attesa tanto lunga, spero che arrivino tante altre gioie”

Parole di cuore, dell’indimenticato Rafa Benitez, che può regalare un’altra gioia ai tifosi partenopei, spingendo Gabri Veiga verso Castel Volturno.

