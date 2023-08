Benitez non convocherà Veiga, per la prossima sfida tra Celta Vigo e Real Sociedad. Queste le indiscrezioni che filtrano dalla Spagna, per la prossima gara dei galiziani, in programma sabato prossimo.

Questo confermerebbe il passaggio del centrocampista spagnolo, al Napoli, nei prossimi giorni. Ormai dovremmo essere alle battute conclusive dell’operazione, come riporta anche Gianluica Di Marzio di Sky, attraverso il suo sito ufficiale:

“In casa Napoli è centrale la questione a centrocampo, sia per quanto riguarda la permanenza di Zielinski, sia per la trattativa Gabri Veiga. Le due operazione sono slegate”

Il giornalista di Sky aggiunge poi i dettagli dell’operazione:

“Nella giornata di ieri, 15 Agosto, il Celta Vigo ha reso noto al Napoli, le sue condizioni. Il giocatore è il profilo scelto da Rudi Garcia, il Napoli si avvicinerà molto alla clausola di 40 milioni”

Nello specifico Di Marzio, da i dettagli dell’offerta azzurra:

“35 milioni più bonus, questa la proposta del Napoli. Da parte del giocatore è già arrivato il si, convinto dal progetto partenopeo, nonché la prospettiva di giocare la Champions League”

Per il galiziano, classe 2002, pronto un quinquennale da due milioni netti a stagione.

A prescindere dalla scelta di Zielinski, se accettare o meno l’offerta araba, Gabri Veiga sarà un giocatore del Napoli.

Il futuro del polacco è piuttosto legato ad un altro arrivo eccellente, quello del centrocampista olandese Teun Koopmeiners.

De Laurentiis non ha mollato la pista bergamasca, il giocatore piace molto a Garcia, ma il suo eventuale arrivo è strettamente legato alla partenza di Zielinski. Solo nel caso Piotr decidesse di andare a giocare in Saudi League, si proverebbe l’attacco a Koopmeiners, che è molto tentato di confrontarsi in Champions League.

Come già accaduto lo scorso anno, fino all’ultimo giorno di mercato tutto è possibile. Il debutto in campionato è vicino, ma sicuramente dopo le prime giornate, ci saranno altri giocatori nella rosa azzurra, sia in entrata che in uscita.

