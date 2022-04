Benitez da”brividi”: “Scudetto? Sono legato a Napoli”

Rafa Benitez torna a parlare del campionato italiano, ed intervistato ai microfoni di Skysport, ha confermato il suo amore per Napoli, dove vi ha trascorso due anni della sua straordinaria carriera da allenatore, e la convinzione che si possa vincere il campionato. Ecco di seguito, l’intervista rilasciata da Benitez ai microfoni di Skysport.

Sulla corsa scudetto in Serie A? “Il Milan ha fatto un campionato fantastico, sta facendo molto bene, però mi sembra che abbia qualche difficoltà a segnare adesso. Credo che l’Inter, con la partite in Europa abbia perso un po’ la concentrazione, ora però potrà essere focalizzato sulla serie A. Il Napoli sta facendo benissimo e Spalletti sta facendo un ottimo lavoro. Credo che tutte e tre abbiano un calendario simile, non giocano tra di loro, quindi sarà importante mantenere la testa e continuare a lavorare duro. Per me il Napoli ha la squadra più bilanciata e credo anche la mentalità giusta. Poi c’è la città che spinge la squadra…”.

Tifa per qualcuno? “Ho passato due anni fantastici a Napoli. Hanno tante possibilità in attacco, la squadra è solida e palleggia bene. Può vincere chiunque, ma sono legato a Napoli”.

Su Napoli? “Io credo che tutti abbiamo fatto un buon lavoro. Reina capitano e quei giocatori che sono arrivati dal Real Madrid hanno aiutato la società a crescere. Abbiamo costruito una mentalità più competitiva e vincente. Questo c’è ancora oggi. La nostra squadra giocava bene e lavorava per vincere le partite”.

