Bellinazzo: “Partnership con Coca-Cola? Altro colpaccio dopo Amazon!”

Nella giornata di ieri il Napoli ha annunciato una nuova partnership con Coca-Cola. Una notizia accolta con stupore dalla piazza e che Marco Bellinazzo, giornalista ed esperto di economia de IlSole24Ore, commenta così in un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno:

“Un gran colpo che segue quello di Amazon. Bisogna dare atto alla dirigenza partenopea di avere grande attenzione su questi aspetti. È l’effetto della Champions: ora il Napoli avrà grande visibilità sia nazionale che internazionale.

Per questo insisto che un approccio legato al risparmio e alle scommesse su calciatori giovani non può andare bene: puntare su elementi svincolati e di prima fascia invece si.

Il Napoli per come è strutturato dovrebbe qualificarsi per la Champions due volte ogni tre anni. Quindi, nessun ulteriore “dimagrimento” della rosa, altrimenti si disperde il patrimonio calcistico

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati