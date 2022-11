Bellinazzo: “Il progetto Napoli può essere un modello. Non era semplice rifondare”

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista esperto di economia, che ha elogiato il progetto di De Laurentiis per il suo Napoli.

Bellinazzo elogia il progetto di De Laurentiis

“I grandi club hanno fatturati e ambizioni diverse, ma la strada segnata dal Napoli, per necessità o scelta, è indubbiamente importante e può aprire un capitolo diverso. Certo, occorrono tante componenti perché non è semplice prendere giocatori che hanno fame, ma non è semplice neanche metterli nelle condizioni di lavorare al meglio. La carenza di professionalità a tanti livelli è uno dei problemi storici del calcio italiano”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati