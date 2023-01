Batistuta: Tifo Napoli!

Intervenuto nella trasmissione del lunedì sera di DAZN, l’ex attaccante di Fiorentina e Roma, si è espresso sul campionato italiano:

“Secondo me vince il Napoli, faccio il tifo per loro. Penso che se lo meriti dopo 7/8 anni che ci prova e ci va vicino, ma per un motivo o un altro non vince mai. Penso che se lo meriti. Quest’anno lo vedo più convinto, ha un vantaggio importante e difficilmente le altre possono recuperare”

Detto dal Re Leone il significato è ancora più importante, per uno che ha vinto uno scudetto a Roma, un ambiente simile a quello partenopeo, dove non è facile vincere.

Parla anche di Osimhen, un attaccante che ricorda molto l’argentino, per garra e un impatto devastante sulle partite:

“Ad oggi è il centravanti più determinante del campionato. I suoi gol valgono punti pesanti, mi piace tanto ed è importante per la squadra”

Il gol con la Roma, ad esempio, che segnò Gabriel contro la sua Fiorentina, nell’anno dello scudetto, ricorda molto quello di Osimhen, di quest’anno, contro la Roma. Due classiche partite bloccate, decise dal colpo del campione, vittorie che poi, hanno dato un’impronta decisiva alla classifica.

Si rivede nell’attaccante nigeriano, l’ex viola, soprattutto per l’atteggiamento in campo:

“A volte sembra troppo voglioso, gli direi di stare più calmo. Contro la Sampdoria ha rischiato di essere espulso. È un attaccante fondamentale che porta punti”

Si prepara ad un’altra sfida decisiva, quella contro la Juventus, dove il numero 9 azzurro, sarà l’osservato speciale. I cosiddetti punti pesanti, a cui faceva riferimento Batistuta. Rimane all’argentino il dispiacere di non aver lasciato Firenze, con una vittoria:

“La mia seconda casa, sono andato lì quando avevo 22 anni, avevo più amici a Firenze che in Argentina. Ho capito la loro mentalità, cosa significa la Fiorentina per loro. Ho sofferto per non essere riuscito a dare uno scudetto, alla maglia viola”

Stessa mentalità e passione che si respira a Napoli, che ha festeggiato il suo ultimo tricolore, grazie proprio ad un argentino.

Tutti i tifosi napoletani, sperano che le parole di Batygol siano di buon auspicio.

