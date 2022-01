Basta scaramanzia, il Napoli crede nello scudetto

Con l’avvento di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli si può dire che una cosa certamente stia cambiando: la mentalità. Infatti, dopo anni in cui nominare la parola ‘scudetto’ era come fare il nome di ‘Voldemort’ nel film di ‘Harry Potter’, i giocatori non hanno paura di rilasciare dichiarazioni che li carichino di responsabilità, perché sono pronti ad adempiere ai propri doveri.

È il caso di Zielinski e Lozano, i quali hanno parlato chiaramente di scudetto in alcune interviste negli scorsi giorni.

Così Zielinski:

“Noi pensiamo partita dopo partita, normale che sia così, ma ovvio che si parla di scudetto. Non c’è nulla di male, noi vogliamo vincere perché sappiamo di avere giocatori che possono lottare per farlo fino alla fine”.



Così Lozano:

“Vogliamo lottare per lo scudetto. Presi singolarmente siamo più forti dell’Inter!”.



È quindi chiaro quali siano le intenzioni del tecnico di Certaldo e dei suoi giocatori: riportare il tricolore in città. Ma questa volta è diverso rispetto al fatidico 2018 del campionato perso in quel di Firenze, o meglio “in albergo” per citare le parole di Maurizio Sarri, al tempo allenatore del Napoli.

Questa volta è tutto diverso perché Spalletti concede zero alibi alla squadra e fa sentire letteralmente tutti i calciatori importanti per la riuscita del progetto e soprattutto non parla mai di alibi. L’allenatore azzurro non si lascia mai andare a polemiche inutili anche quando sarebbe il caso di farlo, proprio perché vuole far entrare nella testa di ogni singolo giocatore il motto che si è padroni del proprio destino.

Non sappiamo come andrà a finire questa stagione, ma una cosa è certa: Luciano Spalletti è l’uomo che serviva al Napoli e con questa rivoluzione che sta mettendo in atto porterà la squadra molto in alto.

Ne sono la dimostrazione anche e soprattutto i risultati ottenuti sino ad ora. Con 12 indisponibili la squadra è riuscita a pareggiare a Torino contro la Juventus sfiorando la vittoria e a vincere a Milano con il Milan. Il tutto senza le pedine che sono state fondamentali ad inizio stagione e che ora stanno rientrando. Adesso siamo lì, 4 punti dietro la capolista che ha una partita da recuperare e mancano soltanto i rientri di Anguissa, Koulibaly ed Ounas per tornare al completo.

Insomma, il peggio sembra passato, ma adesso sta ai calciatori non fare passi falsi contro squadre sulla carta alla portata e trasformare le parole in fatti, continuando ad esprimere lo stesso tipo gioco di inizio stagione indipendentemente dall’avversario.

Perché così si vincono le partite, perché così si vincono i campionati!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati