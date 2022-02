Bartiromo: “Il Napoli in corsa per Scudetto ed Europa League”

La giornalista Alessia Bartiromo ama definirsi “Testarda, imprevedibile, caparbia e passionale. Con la testa nel pallone ed i piedi in uno stadio“. Non è dunque un caso se la passione per il calcio l’ha trasformata in una professione, diventando uno dei volti noti di Teleprima, e firma di prestigio del sito Casanapoli.net.

Oltre che autrice di uno dei capitoli che compongono “Interrompo dal San Paolo“: un volume ricco di tante storie, scritte esclusivamente da donne, capaci di dare alla narrazione calcistica un punto di vista emozionale diverso dal modello tradizionalmente maschile. Storie che confluiscono in un’unica passione, quella per il calcio.

“L’esperienza del libro è stata davvero stupenda, indimenticabile. Non solo perchè ho lavorato con altre 19 amiche e colleghe fantastiche. Ma anche perchè mi ha permesso di prendere spunto da una storia autobiografica per parlare del Napoli e del racconto che ho curato, “Chi ama non dimentica”, dedicato al Pampa Sosa. Un libro che parla non solo di calcio ma di radici, colori, sensazioni e delle emozioni che questo fantastico sport trasmette, legate ovviamente ai ricordi della storia del Napoli. Storie di vita quotidiana, di difficoltà, famiglie, esclusione ma anche di riscatto ed ampi sorrisi. Un progetto per noi ancor più importante per sdoganare ancora una volta il ruolo della donna nello sport, unendo appunto calcio ed emozioni. Nel ricordo del nostro curatore Pietro Nardiello, costante sprone ed ideatore di questo splendido progetto, che purtroppo è venuto a mancare lo scorso anno causa covid.

Il pareggio di Cagliari è un’occasione persa dal Napoli?

“Il pareggio con il Cagliari rappresenta un occasione persa, se la vediamo nell’ottica dei punti utili per lo scudetto o comunque per la lotta al titolo. L’Inter continua ad essere la favorita d’obbligo, anche se un Napoli al completo rimane competitivo ed in grado di lottare con tutti. Spalletti purtroppo negli ultimi tempi ha dovuto fare i conti con diversi infortuni…”.

Punti guadagnati in ottica Champions o smarriti maldestramente sulla via scudetto?

“Vedo comunque inalterate per gli azzurri le opportunità di qualificazione in Champions League. D’altronde, ha sempre rappresentato l’obiettivo di inizio stagione, e dunque credo il Napoli tenterà fino alla fine di insidiare la vetta della classifica. Però già arrivare tra le prime quattro significherebbe aver centrato i traguardi convenuti dalla società con l’allenatore…”.

Non c’è tempo per le recriminazioni, un paio di giorni ed è già Barcellona: gara chiusa a qualsiasi pronostico?

“Il Napoli può ambire al passaggio del turno, seppure la squadra spagnola sia molto forte. Magari utilizzando le stesse armi del primo tempo al Camp Nou. Gli azzurri infatti hanno evidenziato come i blaugrana si possano contenere. Ovviamente, immaginare poi di riuscire a vincere l’Europa League è tutt’altra cosa…”.

Tra mancati rinnovi e cessioni eccellenti, come potrebbe essere il prossimo futuro?

“Temo la partenza di alcuni giocatori. Per qualcuno del gruppo storico forse è finito il ciclo all’ombra del Vesuvio. Ghoulam credo non rientri più nei piani della società. Mentre spero che Maertens resti, magari anche esplorando un nuova carriera da dirigente perchè s’è talmente ambientato, che ormai pare napoletano dentro. Penso che sia talmente desideroso di restare e chiudere qui la carriera, che accetterebbe anche una decurtazione dell’ingaggio…”.

Preoccupano le voci di ridimensionamento che aleggiano nell’ambiente napoletano?

“Non parlerei di ridimensionamento. Piuttosto di gestione tesa a tagliare i costi eccessivi. A fronte dei mancati introiti, dopo ben due anni di pandemia. In quest’ottica, una possibile cessione di lusso, paventata più volte dallo stesso presidente De Laurentiis, potrebbe pure concretizzarsi. I papabili sono, a mio avviso, Koulibaly, Fabian Ruiz e Di Lorenzo. Anche se penso che solo uno tra il centrale senegalese ed il centrocampista spagnolo sarebbe ceduto. Chiaramente, di fronte ad un offerta consistente, irrinunciabile…”.

