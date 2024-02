Baroni: “A Napoli giocheremo senza paura”

Conferenza stampa per il tecnico del Verona, alla vigilia della sfida al Maradona. Gli scaligeri hanno bisogno di punti, mister Baroni, non vuole partire da vittima sacrificale, in quello che in passato, fu il suo stadio:

“Abbiamo bisogno di punti, ma dobbiamo partire dalla prestazione. Sono stadi complicati, difficili, dove non bisogna aver paura. Dovremo fare una partita di personalità, con grande rispetto per l’avversario. Queste sono squadre, contro cui, devi essere attentissimo all’interno della prestazione. Servirà compattezza, dovremo fare una prestazione sopra le righe, sperando che il Napoli ci lasci qualcosa”

Nessun timore reverenziale, ma tanto rispetto per la squadra campione d’Italia in carica:

“Il Napoli è una squadra di grandi campioni. Lo ha dimostrato lo scorso anno, credo che stia facendo bene anche in questa stagione. Non dobbiamo dimenticare, che poche squadre sono state in grado di ripetersi. Il momento che stanno vivendo ci può stare, ma hanno tutte le carte in regola per riprendere la loro strada. Domenica sarà una gara impegnativa e complicata, per la qualità del loro gioco, dovremo fare una partita di spessore”

Verona che ha fatto tanti cambiamenti, in questo mercato di Gennaio, sia in entrata che in uscita. Il tecnico gialloblu’ vuole conoscere meglio, i nuovi arrivati:

“Ognuno di loro ha delle qualità, voglio conoscerli oggi, perché non li ho ancora nemmeno visti, abbiamo potuto vedere solo dei video. Servirà la loro massima disponibilità, ma sono ragazzi interessanti, di prospettiva. Dovremo fare delle valutazioni anche dal punto di vista fisico, Noslin ad esempio è andato subito in campo, perché stava bene fisicamente. Non tutti però sono arrivati allo stesso livello, dobbiamo allinearli”

Si parla in queste ore di un arrivo in Veneto, di un ex azzurro, Manolas. Baroni glissa sull’argomento:

“Abbiamo delle soluzioni in difesa, nel calcio poi, esiste l’imponderabile. Guardiamo ora, solo chi è con noi, io credo molto in Cabal, che può coprire il ruolo di centrale”

Un Verona totalmente rivoluzionato da questo mercato, dove anche il Napoli ha dato il suo contributo, con l’acquisto di Ngonge.

Proprio per questo gli scaligeri, vogliono ripartire da zero, nel girone di ritorno, per centrare l’obiettivo salvezza. Per il Napoli non sarà semplice, superare l’ex Baroni, che già in passato al Maradona ha lasciato qualche dispiacere.

