Baroni: ”Dobbiamo andare forte tutta la partita”

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Lecce, anticipa i temi della sfida contro il Napoli. Partita difficile, per i giallorossi che vengono da cinque sconfitte consecutive:

“Serve la giusta grinta e determinazione. Affrontiamo una squadra fortissima, anche in Europa il Napoli ha preso a pallonate chiunque”

Non è un Lecce che parte battuto, anzi la squadra di Baroni ha sempre messo in difficoltà, le big del campionato:

“Ci siamo allenati bene in questi giorni, tranne Askildsen che ha avuto un piccolo problema intestinale. Noi con il solito equilibrio, siamo coscienti del fatto, che dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte, cercando di concretizzare le occasioni create.”

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il Lecce ha sofferto di vertigini, perdendo un po’ il contatto con la realtà:

“La squadra anche durante questi risultati negativi, ha sempre mantenuto compattezza. Alcune di queste sconfitte sono arrivate per degli episodi, sfruttati dagli avversari e non da noi. Anche contro il Torino eravamo partiti bene, a Firenze la differenza la fa un autogol, mentre ad Empoli un rigore evitabile. Per questo dobbiamo essere bravi a concretizzare le situazioni che creiamo, più mantenere equilibrio, anche dopo vittorie importanti, come a Cremona e Bergamo”

All’andata il Lecce fermò il Napoli al Maradona, eravamo ad inizio campionato, ma gli uomini di Baroni, misero in difficoltà i partenopei:

“Ogni gara ha una storia a sé. Non dobbiamo pensare al risultato, ma andare forte tutta la partita. Fin’ora abbiamo lavorato in questo modo, l’unica strada che dobbiamo percorrere. La chiave la troveremo all’interno del nostro gruppo.”

Lo Stadio del Mare è sempre un ambiente caldo, un fattore che in partite così, può essere determinante:

“La nostra gente si è sempre stretta intorno a noi. Adesso tocca a noi riaccenderci dal punto di vista del risultato, perché le prestazioni non sono mai mancate. Dobbiamo trovare i gol, per fare punti e risultato. Siamo concentrati e pronti”

Lecce pronto, ma ancora qualche dubbio di formazione, per Mister Baroni:

“C’è ancora qualche verifica che devo fare, per capire le condizioni di recupero dei giocatori. Sicuramente qualche forza fresca la mettiamo dentro. Un pensiero anche sui diffidati, (Banda, Strefezza e Colomba) in vista dell’impegno contro la Sampdoria, la settimana successiva”

Lecce che comunque non ha nulla da perdere, anche per il tecnico giallorosso, questo può essere un vantaggio:

“Dobbiamo essere consapevoli di dover fare la gara perfetta, mentre il Napoli deve scendere di livello. Serve grinta e determinazione, affrontiamo una squadra molto forte. Con forza, identità e compattezza, cercheremo di essere al pari con loro”

Non sarà una passeggiata, per gli uomini di Spalletti, i salentini sono pronti a dare battaglia, soprattutto dopo le tante sconfitte, accumulate.

