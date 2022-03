Bargiggia tuona: “Il Napoli non vuole rinnovare Mertens..”

Paolo Bargiggia, noto esperto di calciomercato, nel corso della trasmissione ‘1 Football Club’ in onda su 1 Station Radio ha fatto il suo intervento facendo chiarezza sulla questione Mertens per quanto riguarda il rinnovo del contratto.

Ecco quanto riportato:

“Non c’è niente. Il Napoli in questo momento non ha intenzione di rinnovare il contratto a Mertens, di sicuro non con l’attivazione della clausola unilaterale. Per rinnovare il contratto, Mertens dovrebbe iniziare a fare due gol a partita (ride, ndr). Al momento non mi sembra ci sia la volontà”.

