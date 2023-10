Bargiggia: Oggi primo incontro Conte De Laurentiis.

Sul suo profilo twitter, Paolo Bargiggia, lancia la notizia di un primo approccio, tra il Presidente del Napoli e l’ex allenatore interista. Un tentativo che si dovrebbe svolgere nella giornata di oggi. Questo quanto riportato sul suo account:

Oggi primo incontro di persona, tra De Laurentiis e Antonio Conte. Il presidente del Napoli proverà a convincere il tecnico a prendere la squadra in corsa, subentrando a Garcia.

Un messaggio che non lascia dubbi, sulla volontà della società partenopea, di cambiare guida tecnica, secondo il giornalista Bargiggia, noto esperto di mercato.

Su Sport Mediaset poi, entra più nello specifico:

“Non è un’operazione facile, ma quando De Laurentiis si muove di persona è perché ritiene di avere le carte in regola, per ottenere quello che vuole. Se arrivasse il si di Conte, a quel punto il Patron dei partenopei, si muoverebbe alla volta di Castel Volturno, per risolvere il rapporto con Garcia. Non è da escludere infatti, che con il tecnico francese, si arrivi ad una risoluzione anticipata e consensuale, dell’accordo in essere”

Queste le parole del giornalista sportivo, che non lasciano spazio ad interpretazioni.

Certo le parole di ADL all’università Luiss, di ieri, sono suonate come una sentenza.

Lo stesso Antonio Conte, durante la festa della Juventus, intervistato sull’argomento, non ha chiuso la porta a questo tipo di soluzione.

Una telenovela che proseguirà per diversi giorni, visto che il campionato è anche fermo, per via della sosta.

Nel frattempo Rudi Garcia è rientrato a Napoli, dove oggi riprenderà gli allenamenti con la squadra. Da valutare anche, come reagirà il tecnico francese, inanzi a tutto questo polverone. Certo è che a Castel Volturno, l’ambiente sarà piuttosto elettrico, in queste ore.

