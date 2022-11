Bargiggia: “Napoli cerca attaccanti!”

Intervenendo a Radio Kiss Kiss, il noto esperto di mercato Paolo Bargiggia, si tuffa già sui temi relativi ad acquisti e cessioni in casa Napoli.

“ Se il mercato iniziasse tra un mese, Giuntoli sarebbe alla ricerca di un attaccante. È da mettere in preventivo che arriveranno per Osimhen molte offerte. Non è detto che vada via, ma bisogna farsi trovare preparati”

Soprattutto se continuasse con questo ritmo, per il nigeriano le quotazioni salirebbero alle stelle.

C’è anche un osservato speciale, nella sfida con l’Empoli, il portiere Vicario. La pensa così anche Bargiggia:

“Meret ha rinnovato il contratto per soli due anni, dopo un’estate difficile, sta rispondendo bene. Qualora non dovesse prolungare il contratto sarebbe ceduto. Il portiere dell’Empoli è uno dei nomi sul taccuino di Giuntoli”

Ovviamente si tratta di argomenti che andranno affrontati a fine stagione, in questo momento la squadra è concentrata sul campionato in corso. L’esito finale, sia in un verso che in un altro può cambiare nettamente le cose.

C’è un tema però che si sta sviluppando in questi giorni, quello legato ai rinnovi: Lobotka e Anguissa su tutti.

A tal proposito così si esprime, l’esperto di mercato:

“I due rinnovi sono strettamente legati, con un adeguamento sugli stipendi. La proposta per entrambi è di un quadriennale con opzione su un quinto anno. Ci sono offerte per i due dalla Premier, a cifre più alte ma per contratti più brevi. Il Napoli farà leva su questo per ottenere un esito positivo, sulle due trattative”

Un altro nome interessante, in casa Empoli, che la dirigenza della società azzurra vedrà da vicino questa sera, è quello di Baldanzi.

Bargiggia conosce bene il talentino empolese:

“È un classe 2003, centrocampista offensivo che sta andando bene. Sicuramente è un osservato speciale per molte squadre, tra cui il Napoli, ma non ritengo sia una priorità della società partenopea”

A centrocampo ci potranno essere movimenti, ma abbassandosi di qualche metro:

“Penso che se il Napoli rinnoverà, come probabile, i contratti di Lobotka e Anguissa, andrà a cercare un sostituto di Demme. Mi sembra chiaro che ormai il suo rapporto con Napoli, sia in fase di chiusura. Si muoveranno quindi, per trovare un vice Lobotka”

Non sarà certo un compito facile, visto il rendimento dello slovacco. Il tedesco invece dall’infortunio in poi, non ha più trovato moltissimo spazio. Ma il campionato, come più volte ribadito da tutti i protagonisti è ancora molto lungo, tantissime cose potranno cambiare. Discorsi futuristici che intanto, complice la sosta, la società sta già mettendo in agenda. L’ultimo mercato ha già dimostrato, come Giuntoli e soci, sappiano lavorare, non c’è da preoccuparsi.

