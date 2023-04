Bargiggia-Juventus, la verita’ che rende poco “Allegri”…i tifosi bianconeri!

Pessima prestazione da parte della Juventus di Allegri nella partita di Coppa Italia contro l’Inter, bianconeri sconfitti per 1-0, rete decisiva siglata da Dimarco. Paolo Bargiggia ha così commentato su Twitter.

“La Juventus continua a perdere: un tiro in porta ogni 45 minuti contro l’Inter. Allegri continua a capirci sempre meno: non solo brutto calcio; adesso delizia i suoi tifosi (infuriati) con formazioni insensate come quella della semi a San Siro”, ha sottolineato.

Bargiggia poi nel rispondere a un tifoso del Napoli che gli chiedeva dell’interessamento per Almada ha dato la seguente notizia: “Dico solo che al Napoli non interessa e non lo prenderà”.

Bargiggia poi in un altro tweet è tornato a parlare di Massimiliano Allegri che è nel vortice del ciclone per le sue scelte di formazione.

“Quando criticavo Allegri come mai gli juventini si inca**avano e adesso invece mi danno ragione scrivendomi anche in privato?” ha scritto.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati