Bargiggia duro: “In Italia co***oni pronti a prenderlo, a Parigi lo cacciano!…”

Il giornalista esperto di calciomercato Paolo Bargiggia ha pubblicato un post sui social rispondendo alle dure considerazioni di un tifoso (“Criticare un fuoriclasse come Verratti, ormai tocca leggere di tutto…beati social”, ndr). Ecco quanto si legge su Twitter:

“Un povero pirla che resta ancora accecato dal curriculum e non capisce che età e stipendio sconsigliano di ingaggiare giocatori simili. A Parigi vogliono cacciarlo e arrivano i cog***ni italiani ad accoglierlo a braccia aperte”.

Marco Verratti, in passato, fu monitorato con attenzione anche dal Napoli. La società azzurra pensò seriamente di portarlo in Campania, ma poi la trattativa non andò in porto. C’è chi imputava a Walter Mazzarri il mancato approdo del regista alla corte di Aurelio De Laurentiis. Altri, invece, puntarono il dito su certe dichiarazioni rilasciate dallo stesso calciatore in merito alla sua fede juventina (ammissione questa che gli aveva alienato la simpatia di tanti tifosi del Napoli).

