Bargiggia-Chirico, Il “duello” lo vince il Napoli!

Paolo Bargiggia, nel corso del suo intervento a Diretta Mercato, programma in onda su 7 Gold, ha elogiato il Napoli: “Luciano Spalletti ha una squadra molto forte, capace di sopperire anche alle assenze più importanti come quelle di Osimhen e Kvaratskhelia”.

Marcello Chirico gli ha risposto così: “Io non sono completamente d’accordo con te. Abbiamo visto quanto è accaduto con la Cremonese: il Napoli ha schierato le seconde linee ed è stato eliminato dalla Coppa Italia”.

Marcello Chirico ha però una opinione molto positiva sul Napoli nonostante la sua fede juventina…

“Il Napoli ha un grande gioco, quattordici giocatori, di cui il mister si fida, che sono fortissimi. Sono convinto che se affrontasse il Tottenham di Antonio Conte con la squadra titolare vincerebbe senza problemi rifilando quattro reti agli inglesi. La forza degli azzurri, per come la vedo io, non può essere messa in discussione. Stanno disputando una grande stagione, bisogna ammetterlo”.

