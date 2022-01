BARDELLI: “Napoli-Salernitana a rischio, i biglietti saranno validi per un eventuale recupero. Se non si giocherà mai ci sarà il rimborso. Maradona con 5000 persone? È come se fossimo a porte chiuse”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile di TicketOne: “Ci siamo chiesti anche noi perché al Maradona non c’è più il pubblico delle grandi occasioni. Su Napoli-Salernitana incombe anche il pericolo di sospensione, visti gli otto giocatori con il Covid che ci sono nella Salernitana. Se la partita non viene giocata, sarà spostata e varranno i biglietti per la partita a quando sarà recuperata. È sempre stato così in caso di rinvio delle partite. Qualora la partita non si gioca in assoluto, c’è il rimborso del biglietto. L’analisi la farei su gare giocate al 75% di disponibilità al Maradona è che non hanno assolutamente visto il sold out. La gente ha paura di andare allo stadio, causa Covid. Stiamo analizzando un tema: 5000 persone in uno stadio come il Maradona è come se fosse una partita a porte chiuse anche perché la parte più calda del tifo non c’è. Questa misura dei 5000 presenti allo stadio è fortemente criticabile, anche perché si era già introdotta la misura del Green Pass. Il 50% poteva tranquillamente essere mantenuto. Il Covid per i vaccinati è ormai qualcosa di molto limitato per chi ha tre vaccinazioni, anch’io ho avuto un semplice raffreddore. C’è una fuga di presenze anche dal Maradona, le limitazioni hanno un peso notevole. Noi stessi abbiamo investito per monitorare pre-filtraggi e tornelli. Ora, stiamo tornando indietro”.

