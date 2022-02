Barcellona – Napoli: parlano gli atleti

Finisce 1-1 Barcellona – Napoli con un bellissimo goal di Zielinski e un rigore generoso a favore di Torres.

Nel postpartita hanno parlato ai microfoni di Sky e Dazn, Koulibaly e Di Lorenzo.

Analizziamo nel dettaglio le parole degli azzurri

Kalidou Koulibaly

Koulibaly ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Barcellona di Xavi.

“Sapevamo sarebbe stata una partita molto difficile, ma abbiamo avuto la personalità di fare gol in avvio. Poi abbiamo sofferto, ma alla fine ci siamo difesi bene, secondo me. Potevamo gestire meglio la palla nella ripresa, ma dobbiamo essere contenti di questo pareggio. Uscire da questo campo con questo risultato è una bella cosa”.

“Il Barcellona è una squadra che sa palleggiare bene, un esempio per tante squadre in Europa. E’ vero, non siamo riusciti ad alzare il pressing perché abbiamo tenuto poco il pallone. Ma non dobbiamo pensare negativo, abbiamo ottenuto un buon pareggio e tra sette giorni avremo il ritorno in casa davanti ai nostri tifosi. Non dobbiamo essere timidi”.

Il rigore? Difficile, io sono difensore e per me non è mai rigore . Ma queste sono le nuove regole: appena tocchi il pallone con la mano ti puniscono. Dobbiamo abituarci”.

Un risultato che sicuramente farà ritornare gli azzurri di Spalletti a Napoli con un sorriso sulle labbra, di tanto in tanto un po forzato se si ragiona seriamente sulla motivazione del rigore a favore del Barcellona.

Giovanni Di Lorenzo

Il terzino destro del Napoli, Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di DAZN riguardo alle prestazioni in campo contro il Barcellona.

“Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo ma giocavamo contro una squadra forte e non era facile. Siamo andati in vantaggio, ma dispiace per questo rigore un po dubbio, adesso vediamo cosa accadrà nella partita di ritorno. Loro hanno un pareggio importante, riescono ad abbassarti. Potevamo far meglio in qualche uscita portando meglio la palla più pulita ai nostri attaccanti. Abbiamo fatto bene, ora sarà imparando a vincere al ritorno.”

Insomma sia dalle parole di Koulibaly e Di Lorenzo si denota l’amaro lasciato dal rigore forzato che non ha permesso al Napoli di ritornare a Napoli da vincitore assoluto. C’è da dire che al di là del risultato il Napoli può vantare di aver condotto un ottima partita.

