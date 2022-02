Barcellona – Napoli: il prepartita di Canale 21

“Dream Match” così è stata definita la partita, tra le più attese della stagione, quella tra il Barcellona di Xavi e il Napoli di Spalletti, durante la trasmissione televisiva “Tutti in Europa” su Canale 21 condotto da Benedetta Piscicelli e Manuel Parlato.

In studio due ospiti d’onore Giuseppe Bruscolotti e Serse Cosmi

Bruscolotti su Juan Jesus

Dopo l’uscita della formazione ufficiale che questa sera Spalletti schiererà in campo contro il Barcellona, Peppe Bruscolotti ospite in studio di Benedetta Piscicelli ha cercato di dare una spiegazione alla scelta dell’allenatore di Certaldo: ” So io cosa c’è dietro, guardate bene chi ha in campo la squadra di casa su quella zona di competenza. E’ tutta lì la risposta, Luciano ha voluto mettere un giocatore più fisico”.

“Il Barcellona ha un calciatore tutto fisico e muscoli come Traorè. Ha preferito mettere Juan Jesus che può contrastarlo diversamente rispetto al calciatore portoghese. Poi dietro ha un certo Piquè, che ormai è avanti con l’età e può andare seriamente in difficoltà con un portento come Victor Osimhen. Lui può essere veramente devastante a campo aperto contro il Barcellona“.

Serse Cosmi e Lobotka

In merito alle dichiarazioni di Cosmi, durante il programma, esplicito è stato l’apprezzamento sul giocatore azzurro Stanislav Lobotka:

“Lobotka è stato talmente sorprendente ed ha fatto così bene che ci ha fatto dimenticare un acquisto straordinario fatto dal Napoli in estate, parlo ovviamente del camerunense Anguissa. Ormai si parla solo dello slovacco, ma l’ex Fulham per me resta un grandissimo colpo di mercato della società partenopea. Una grande intuizione di calciomercato. Mi sarebbe piaciuto, stasera, vederli insieme in mezzo al campo per sfidare la compagine catalana“.

Ora è il momento di attendere il fischio d’inizio.

