Barcellona macchina da guerra, ma il Napoli può ridurre il gap

Lo scorso novembre Xavi s’è accomodato sulla panchina del Barcellona, richiamato a furor di popolo al Camp Nou in sostituzione dell’esonerato Ronald Koeman. Da quel momento in avanti, la mission del nuovo allenatore è stata quella di risollevare le sorti di una squadra scivolata inesorabilmente ai margini dell’elite europea. A causa di una evidente fragilità emotiva, associata ad una palese mancanza di idee, dal punto di vista squisitamente tattico.

Un processo di restaurazione, dunque, funzionale a riavvicinare il brand blaugrana alla sua reale dimensione di Top Club. Con l’obiettivo immediato di tornare a dominare l’avversario attraverso il possesso.

Del resto, l’attuale tecnico del Barça è stato per anni allievo diretto di Guardiola. Nonché uno degli interpreti principali della sua filosofia. Abile nel veicolare in campo il calcio rivoluzionario immaginato da Pep.

In questo senso, la strada imboccata da Xavi è apparsa da subito abbastanza chiara. Cercare di riproporre i princìpi tipici del guardiolismo. Ovvero, feroce aggressività senza palla e recupero immediato in caso di spossessamento. Tutte cose viste raramente durante la gestione Koeman.

Difesa aggressiva e proattiva

L’olandese preferiva orientare i Culés verso un mantenimento più ragionato del pallone. Scelta conservativa e speculare, capace di produrre i suoi effetti anche in fase difensiva.

Con un baricentro basso, schierando la squadra stretta e corta tre le linee, infatti, viene meno lo stesso presupposto del pressing ultraoffensivo.

Adesso, invece, quando si attesta nella propria metà campo, il Barcellona tenta comunque di difendere in avanti. D’altronde, quando puoi contare sul talento cristallino di Ronald Araujo, fortissimo sia in marcatura che a disinnescare la profondità con veloci recuperi, adeguatamente supportato da Piqué, ancora affidabile nella copertura della spazio alle sue spalle, puoi permetterti di accettare pure l’uno contro uno.

Un problema al polpaccio sinistro sofferto domenica, però, mette seriamente in dubbio la presenza dell’uruguaiano, rimasto negli spogliatoi all’intervallo. Qualora desse forfait, Xavi sarebbe costretto a schierare Eric Garcia, subentrato contro l’Espanyol, dopo oltre un mese di stop, e sembrato veramente fuori condizione. Colpevole di un grossolano errore sul lungo lancio che ha messo De Tomas nelle condizioni di bucare Ter Stegen, ribaltando momentaneamente il derby.

Gli azulgrana coinvolgono molto il terzino sinistro nella risalita della palla dal basso. Jordi Alba ha buoni fondamentali e gamba per spingere sull’out mancino, alla ricerca del cross oppure per sviluppare triangoli in fascia con mezz’ala ed esterno di parte.

Sulla destra, al contrario, si costruisce di meno. Dest si limita alla copertura della zona. Privilegiando l’isolamento di Adama Traoré, un esterno dall’elevatissimo potenziale offensivo.

Dominio Barcellona con passing game

Per il gioco creativo e associativo che Xavi vuole imporre, le caratteristiche delle mezz’ali sono il patrimonio più prezioso che il Barcellona possiede oggi nella costruzione della manovra.

Gavi e Pedri sono due precoci fuoriclasse. Giovanissimi, 17 e 19 anni, cresciuti nella Masía. Quindi figli di un’ideologia pedatoria che pretende particolare predisposizione a non buttare praticamente mai il pallone.

A fargli da guida spirituale, Sergio Busquets: prototipo del pivote che sa essere cerebrale, con e senza palla. L’erede designato di Iniesta occupa la posizione di metodista, determinando in ogni situazioni del gioco. Che alimenta con il classico passing game “a muro”. Si fa vedere in zona luce, per ricevere e scaricare in completa sicurezza, avanti-dietro-dentro. Favorendo rapidamente la conquista di ampie porzioni di campo.

Là davanti il tridente composto da Traoré, Aubameyang e Ferrán Torres (in ballottaggio con Dembelé). Arrivati al mercato di gennaio per rinforzare l’attacco, stanno trovando qualche piccola difficoltà nel collocarsi nel sistema barcelonista.

Ovviamente si tratta di offensive players in grado di spostare gli equilibri, facendo svoltare la squadra negli ultimi sedici metri, perché coniugano l’abilità nel legare i reparti, moltiplicando le connessioni tese a consolidare il giropalla, con innegabili doti di rifinitura e finalizzazione.

