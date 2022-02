Barcellona avvertito, a Napoli lo sanno: chi non lotta ha già perso

Vigilia calda a Napoli in vista della sfida di Europa League con il Barcellona. Si parte dalla presentazione del nuovo pullman della squadra, voluto da Edoardo De Laurentiis, con l’effige di Maradona, per arrivare alla conferenza pregara. Con un Di Lorenzo ritrovato e uno Spalletti chiaro verso gli obiettivi dei partenopei.

Il terzino ha recuperato dal colpo alla testa di Cagliari, ed è pronto a scendere in campo. Sottolinea come la squadra dovrà essere capace a costruire il gioco da dietro, partendo dal basso per non farsi schiacciare dall’undici blaugrana. Si dice consapevole della forza dell’avversario, delle difficoltà del match, ma di come il Napoli vuole superare il turno senza passare per i tempi supplementari.

Il Mister, dal canto suo, evidenzia come nella gara di domenica contro il Cagliari ci sia stata più fame di salvezza che di scudetto, un monito per il gruppo a dare comunque il massimo, a lottare. Perché “chi non lotta, ha già perso in partenza“, secondo il tecnico di Certaldo.

Al Napoli tornano gli esterni

Alcuni recuperi importanti per questa partita e per le prossime di campionato, quelli di Politano e Capitan Insigne per ritrovare l’assetto, completamente perso nella sfida in Sardegna.

Questo Napoli ha rimarcato ancora una volta, come sia importante gestirsi, ma come non possa snaturarsi. Nella partita di Cagliari, l’assetto con la difesa a tre non è andato, soprattutto per la mancanza totale del centrocampo e degli esterni, l’assenza di fantasia e dei tanti titolari ha fatto tutto il resto.

Si parla anche nella conferenza delle condizioni di Lozano, prossimo al rientro, con una condizione della spalla da valutare giorno per giorno, secondo Spalletti, proprio per consentire al messicano di poter rientrare nel modo migliore, l’impressione è che possa esser convocato per la partita di coppa, ma di averlo completamente a disposizione per la prossima di campionato.

Parla anche degli avversari il tecnico toscano, evidenziando come non ci sia un calciatore in particolare da temere, ma come la forza degli spagnoli poggi sul collettivo.

Il Barcellona metta la Coppa nel mirino

Il Barcellona è reduce da una bella vittoria in Liga contro il Valencia, che ne rilancia le ambizioni in classifica. Attualmente i catalani occupano il quarto posto, a quattro lunghezze dal podio.

Due recuperi importanti in casa blaugrana. In difesa, quelli di Araujo e Piquet. Resta qualche dubbio sul ruolo del terzino destro: ballottaggio tra Dest e Mingueza. Anche a centrocampo nodi da sciogliere, in lizza De Jong e Gavi per il ruolo di interno, Adama Traore’ e Dembele per la fascia destra.

Ferran Torres ed Aubameyang a completare il reparto offensivo, per uno Xavi che non fa turn over ma manda in campo l’undici migliore, col chiaro obiettivo di puntare decisamente a vincere la coppa. Per i bookmaker, infatti, il Barcellona è favorito per la sfida di Fuorigrotta.

Intanto il Maradona fa registrare il tutto esaurito, segno evidente che la città ci crede e un passaggio del turno, così di prestigio potrebbe dare una spinta entusiastica, da riversare in campionato.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati