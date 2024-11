Barcellona assalto a Kvara.

Dalla Spagna sono più che sicuri, circa l’interessamento concreto del Barcellona per il numero 77 del Napoli. Tant’è che nella giornata di ieri, si era parlato di un incontro tra Jugeli, procuratore di Kvaratskhelia e la dirigenza blaugrana.

Il quotidiano spagnolo SPORT poi, pubblica in prima pagina, quest’oggi la foto di Khvicha, come obiettivo concreto del Barca, per il prossimo mercato, insieme a Rafa Leao.

Il rinnovo tra il talento georgiano e la società partenopea non è ancora arrivato, di conseguenza le voci su una possibile cessione dell’azzurro, diventano sempre più consistenti.

Anche Repubblica si occupa di questa vicenda, precisando che i catalani sarebbero disposti a mettere sul piatto 80 milioni di euro. La stessa cifra, guarda caso, che Jugeli vorrebbe inserire come clausola rescissoria, sull’eventuale contratto di rinnovo col Napoli.

Il tecnico blaugrana Flick ha chiesto proprio, alla dirigenza spagnola, di rinforzare l’attacco esterno e Kvaratskhelia, sarebbe il giocatore perfetto, per gli spagnoli.

Barcellona che sta sondando il terreno, anche per un altro giocatore della serie A, si parla del rossonero Leao, che rispecchia le stesse caratteristiche del georgiano.

Si ragiona ovviamente sul mercato estivo, ma le grandi operazioni si iniziano a muovere già da questi mesi.

Il Napoli, dal canto suo, può vantare il contratto, ancora in essere, con il georgiano, ma l’esperienza fatta con Osimhen, porterà ad una conclusione a stretto giro.

Se Kvaratskhelia non dovesse rinnovare con gli azzurri, entro i prossimi mesi, la sua cessione in estate, sarà inevitabile.