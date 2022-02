Barça – Napoli: una sfida che inizia dal mercato.

Si è conclusa ieri sera la sessione invernale di calcio mercato nella quale molti nomi importanti della serie A hanno modificato i colori delle proprie maglie, dando modo di poter riscrivere la classifica del campionato, per citarne solo alcuni: Dusan Vlahovic che dalla Fiorentina è entrato nella rosa della Juve passando poi a Robin Gosens il quale dall’Atalanta è passato al team dell’Inter e ancora Jeremie Boga dal Sassuolo all’Atalanta.

Gli acquisti del Napoli

Entrando in merito alla questione acquisti del Napoli, il quadro è leggermente diverso rispetto alle squadre avversarie. Il Napoli di ADL, nonostante i numerosi nomi che sono usciti dal taccuino di Giuntoli, tranne Axel Tuanzebe, non ha proceduto a nessun acquisto rinviando tutti i papabili contratti a luglio.

Ma non è finita qui, perché non solo il Napoli non ha nessuna new entry nella sua rosa, bensì non ha nemmeno proceduto ai rinnovi dei contratti dei giocatori che attualmente vestono la maglia azzurra.

E in Europa cosa è successo?

Anche in Europa il calciomercato ha dato i suoi frutti, e che frutti verrebbe da dire. Trasferimenti importanti a suon di milioni. Il New Castle è riuscito ad accaparrarsi Kieran Trippier e di Chris Wood per un totale di 43 milioni di euro.

Cosi anche l’Everton che ha acquistato Vitaly Mykolenko e Nathan Patterson per un vale di 33 milioni di euro.

In ultimo il Barcellona che è riuscito a mettere a segno tre acquisti importantissimi, uno in fase di chiusura. Stiamo parlando di Ferran Torres, Adama Traore e Pierre-Emerick Aubameyang. Il primo è entrato nella rosa del Barcellona per 55 milioni di euro. Traore torna in casa catalogna, dov’è cresciuto calcisticamente, in prestito. Discorso differente per Aubameyang il quale sembrerebbe abbia accettato la trattativa con il Barcellona, lasciando l’Arsenal dopo quattro anni, si attende solo il comunicato ufficiale.

Barcellona – Napoli: che partita dovremo aspettarci?

La domanda a questo punto sorge spontanea, cosa dovremo aspettarci per il match Barca – Napoli? Il Barcellona ha affondato il colpo con importanti acquisti, mentre il Napoli è rimasto indietro. Ai più sembrerebbe che la partita sia già scritta, eppure ciò che si legge negli articoli spagnoli fa pensare: ” El equipo del sur de Italia, siempre peligroso, llega al duelo en un gran estado de forma; segundo en la Serie A, a sólo cuatro puntos del Inter, primer clasificado, y superando una fase de grupos en la Europa League con equipos como el Leicester.” (La squadra del sud, sempre pericolosa, arriva al duello in grande forma; secondo in Serie A, a soli quattro punti dall’Inter, primo, e superando una fase a gironi in Europa League con squadre come il Leicester).

Per gli spagnoli infatti, il Napoli di Spalletti è una squadra dalla quale bisogna stare attenti. Forse chissà la voglia di Mertens di dimostrare ad ADL di essere un giocatore che può dare ancora molto alla squadra, il rientro di Osimhen, Anguissa e Koulybaly, ossia la spina dorsale del Napoli, e il gioco elegantissimo di Zieliński potranno dare filo da torcere alla squadra spagnola.

Senza ombra di dubbio l’attesa è grande per questo match che con sicurezza regalerà forti emozioni.

