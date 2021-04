Barbano: “Juventus-Napoli partita simbolo di come il calcio abbia sfidato il Covid”

A poco più di 24 ore da Juventus-Napoli, in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore de Il Corriere Dello Sport: “Juventus-Napoli? È la partita simbolo dell’intera stagione e della sfida che il calcio ha fatto al Covid. Bisogna riconoscere che il Napoli per due giocatori pretende di non giocare, adesso la Juve ne ha tre non ha fatto nulla”.

“Al punto in cui siamo è cambiato il paradigma. Certo è singolare vedere il Napoli e la Juve che giocano per il quarto posto. Al Napoli fa male, figurarsi per gli juventini. Rischio di perdere la Champions per la Juve? Beh stando al clima che si respira… non è che sia tutto sereno. Questione Covid in Nazionale? Mi sono informato su quanti erano gli uomini della nazionale in questa tornata di calcio giocato: c’erano 30 giocatori e 30 dirigenti. Troppe persone. Non ci sono casi gravi tra gli sportivi che hanno contratto il Covid, ma la variante inglese è più contagiosa”.

“Certo quello che è accaduto aleggia come una minaccia su quattro campionati. Bisogna pregare che fino all’altra partita erano positivi. Torino-Juventus? Sappiamo che la contagiosità si ha quando si conclama. Può darsi che la contagiosità di Sirigu e Bernardeschi sia successiva. Rinviare la partita? No. Io sono dell’avviso che su queste cose sia giusto affidarsi alle decisioni dell’autorità sanitaria. Se oggi i tamponi saranno tutti negativi non ci sono ragioni per rinviare l’incontro. È una partita importante”.

