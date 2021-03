Barbano: “Il Napoli ha patito per aver assunto una mentalità provinciale”

Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, è intervenuto a “Radio Punto Nuovo” nel corso di Punto Nuovo Sport Show, soffermandosi sul Napoli di Gattuso.

“Il Napoli ora deve vincere con la Juve”

“Il Napoli ora deve andare a vincere a Torino, ha recuperato una condizione atletica importante, in particolare con Mertens e Zielinski. Il polacco è tornato il centrocampista capace di penetrazioni ficcanti, Insigne è sempre ispiratore straordinario. La Roma mi sembra ormai fuori, l’Atalanta una squadra meravigliosa, rafforzata dall’uscita di Gomez. Alla luce di tutto questo, ci dobbiamo rammaricare: per il Napoli la qualificazione in Champions è il salvataggio di una stagione che altrimenti sarebbe fallimentare. Una squadra così forte doveva lottare per altri obiettivi”.

“Il Napoli ha patito per aver assunto una mentalità provinciale“

“Tutto ciò che non ha fatto ieri. Il Napoli ha perso partite come quella di Verona, con lo Spezia, a Genova: se non si fossero perse partite di questo tipo, si poteva salvare il lavoro di Gattuso. Le assenze di Mertens ed Osimhen non possono giustificare certe partite. Gattuso ha ripreso in mano la situazione, speriamo che nelle ultime gare che restino dia soddisfazione. Qualcuno spiegasse ad Osimhen che non deve farsi espellere se subisce un fallo. Oggi il Napoli ha una condizione adeguata per giocare da protagonista. Una Juve fuori dalla Champions sarebbe epocale: ha pagato tre anni di Ronaldo dipendenza“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati