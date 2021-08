Barbano giudica negativamente Aureliano: Ha deciso di non farci vedere la partita…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il condirettore de “Il Corriere dello Sport”, Alessandro Barbano, tutt’altro che benevolo nei confronti di Aureliano, per l’arbitraggio di Napoli–Venezia.

La gara di ieri sera ha offerto diversi casi da moviola. Ovviamente, il più eclatante è l’espulsione di Osimhen, giudicata come una violenta reazione alla marcatura.

“Aureliano ha deciso di non farci vedere la partita, considerare gioco violento il gesto di Osimhen dimostra una inadeguatezza nell’interpretazione delle regole. Ha drogato la partita quella decisione. C’è inadeguatezza culturale della classe arbitrale italiane. Le regole del fallo di mano sono cambiate nuovamente, gli arbitri italiani hanno interpretazioni difformi. Gli arbitri condizionano così il campionato...”.

Al netto delle scelte arbitrali, Barbano ha apprezzato la reazione alle difficoltà palesata dalla squadra partenopea. Soffermandosi, in particolare, su due protagonisti in maglia azzurra.

“Insigne ha dimostrato anche in ruolo non suo. Ha guidato il Napoli alla vittoria, dopo un errore che ci può stare. Nelle avversità si vede il carattere per il Napoli, che per 22 minuti mi è piaciuto, fin quando è stato in 11. Anche se aveva una difficoltà di affondo, aveva delle coordinate chiare. Ho visto più attenzione in difesa, con un Koulibaly straordinario. C’è una predisposizione con il tecnico nel modo di interpretare la posizione. Nella scorsa stagione era più alto“.

Insomma, per il condirettore de “Il Corriere dello Sport”, bisogna essere moderatamente soddisfatti. Specialmente alla luce di un avversario che ha fatto davvero poco per impensierire il Napoli.

“Il Venezia non era squadra vera, troppo limitata. Vedremo tra sette giorni le incognite maggiori: il ruolo di Lobotka e la sua capacità di esser play, ad esempio. Una delle cose positive è stato Elmas: avrei detto che lo avrei dato in prestito. È un problema di autonomia tattica e personalità. Ora, mi sembra evoluto!”.

