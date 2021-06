Barbano: “De Paul farebbe la differenza nelle big italiane compreso Napoli”

A “Radio Punto Nuovo“, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, soffermandosi su De Paul ed il Napoli.

“De Paul farebbe la differenza non solo nel Napoli, ma in tutte le big italiane”

“De Paul servirebbe a tutte le grandi del calcio italiano, potrebbe fare contemporaneamente quello che fanno Pjanić, Barella e Sensi. È nel pieno della maturità e può garantire almeno 4-5 stagioni di altissimo livello. Non c’è paragone tra de Paul e Fabián Ruiz, basti pensare che Fabián gioca solo con un piede, mentre de Paul usa indifferentemente destro e sinistro. Non credo che de Paul possa costare meno di 50 milioni, sebbene legga in giro che ne vale 35-40. Sarei contentissimo se Sarri andasse alla Lazio, ne beneficerebbe l’intero movimento calcistico italiano. Previsioni per la prossima stagione? Non so se con Allegri la Juve torni la favorita per lo scudetto, ci sono ancora troppi interrogativi intorno alla rosa, a partire dalla conferma o meno di Cristiano Ronaldo”.

“Cosa serve al Napoli?”

“Un terzino sinistro, un centrale difensivo e un regista. Se Osimhen migliorerà ulteriormente, credo che gli azzurri possano essere dei seri candidati alla vittoria del campionato”.

