Barbano: “Con centrale e terzino, il Napoli potrà lottare per lo Scudetto”

“Credo che vada acquistato un difensore che possa giocare sia come terzino sia come centrale. Non ritengo Malcuit un giocatore da Napoli e forse neanche da Fiorentina. In Italia, purtroppo, c’è poco materiale nel settore difensivo e questo si ripercuote anche sulla Nazionale, ancora costretta ad appigliarsi ai ‘vecchietti’ Bonucci e Chiellini. Il Napoli è da scudetto? Sì per il potenziale offensivo, no per il pacchetto difensivo. Nel calcio di oggi, per evitare la pressione avversaria, i terzini sono fondamentali. La Coppa d’Africa falserà il campionato? Sì, ma è tutto il calcio post-lockdown a essere falsato per la compressione dei calendari. Basti pensare che il Mondiale si disputerà poco più di un anno dopo l’Europeo. Per il Napoli sarà fondamentale arrivare in testa alla classifica alla fine del 2021. Se dovesse riuscirci, potrà sopperire al meglio anche alle partenze di tre colonne come Koulibaly, Anguissa e Osimhen”.

