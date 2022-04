Barbano (CdS): “Il Napoli ha un carattere intermittente. No Mertens vicino a Osimhen”

Il condirettore del “Il Corriere dello Sport”, Alessandro Barbano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per presentare Napoli-Roma: “Con la Roma, per il Napoli, è l’ultima spiaggia. Peraltro i giallorossi sono in grande ripresa. Siamo in un punto del campionato dove contano il carattere e l’equilibrio a centrocampo. E il Napoli ha mostrato di avere un carattere intermittente…“.

Sulle reali prospettive degli azzurri in chiave scudetto, la nota firma del quotidiano sportivo romano è abbastanza chiaro: “Il Napoli praticamente dovrebbe vincerle tutte per arrivare fino in fondo. Si tratta di fare 18 punti, altrimenti è dura. La Roma è il vero ostacolo, dopo sono tutte partite teoricamente abbordabili…“.

Entrando poi nello specifico delle soluzioni che la squadra partenopea potrebbe attuare per rimanere attaccata alla volata tricolore, queste le considerazioni di Barbano sul partner ideale di Osimhen in attacco: “Non credo che il Napoli possa permettersi di giocare con Mertens vicino a Osimhen, bisogna rinunciare almeno a uno dei due esterni. La fisionomia della squadra è quella. Zielinski ha margini di interdizione e copertura che Mertens non ha...”.

Finale dedicato a Spalletti: “Ha il polso della squadra? Sì, a prescindere da come andrà, è un ottimo allenatore e ha ottenuto ottimi risultati. Certamente è stato un Napoli migliore di quello di Gattuso e di Ancelotti. Dice poesie in conferenza? Indubbiamente è un uomo creativo e intelligente, ha una discreta cultura, conosce il calcio e sa insegnarlo!”.

