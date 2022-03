Barbano, CdS: “Derby? Due incompiute, Scudetto? Occorrono 80 punti!

Alessandro Barbano è un giornalista, scrittore e docente italiano, attualmente condirettore del Corriere dello Sport, che ha scritto sulle colonne del giornale romano, alcune riflessioni sul derby di Coppa Italia di ieri tra Inter e Milan, definendole “incompiute”, visto il risultato di 0 a 0 , ma soprattutto due squadre inguardabili. Ecco quanto scritto dal Giornalista Alessandro Barbano sul quotidiano Corriere dello Sport:

Il Milan :è stato “più veloce, più ficcante nell’uno contro uno, più quasi tutto, tranne quella dote di carattere che ne farebbe una squadra insuperabile“, e che invece mancando l’ha reso “un’allegra comitiva di fantasisti, capaci di sbagliare tutto ciò che è sbagliabile“. L’Inter, al contrario, ha sbagliato pochissimo perché non ha creato sostanzialmente nulla. “Dopo il primo pareggio di Coppa – prosegue il giornalista – è lecito chiedersi per quanto tempo possano restare lassù, se continuano a giocare in questo modo“. Di questo passo, per lo Scudetto potrebbero bastare anche 80 punti.

