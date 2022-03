Barbano: “Agnelli, niente secessioni, si cambi progetto e stile”

Alessandro Barbano, giornalista, scrittore e condirettore del Corriere dello Sport, si scaglia, senza mezze misure, verso Andrea AgnellI, Presidente della Juventus, e la sua “voglia” di Supelega, certamente senza mandarle a dire, nell’ edizione odierna del quotidiano romano. Ecco quanto scritto e dichiarato dal condirettore Alessandro Barbano:

“Non è tempo di secessioni. Agnelli cambi progetto e stile”. Il presidente della Juventus è tornato a parlare del progetto SuperLega, che è ancora vivo e vincolante per 11 club. Secondo il giornalista, Agnelli insieme a Perez e Laporta hanno il diritto di invocare una profonda riforma del calcio ma “non possono però rivendicare il diritto alla Superlega, che è una secessione dal sistema, in nome della libertà e della concorrenza. Perché, nei modi con cui l’hanno fin qui condotta, la loro è una battaglia anarchica e antagonista”. Sì alle riforme e a un cambiamento ma che abbia al centro la meritocrazia e non il potere finanziario. Conclude Barbano: “Se invece di organizzare la secessione, Agnelli si facesse portatore di un progetto di riforma convincente, ancorata ai valori della sportività, la sua battaglia avrebbe più chance. Rifletta il presidente della Juve, e cambi progetto, narrazione e stile“.

