Baraonda Arechi, ma il Napoli non ci casca e resta in testa

Finora il Napoli aveva sempre fatto vittorie tecniche, frutto della indubbia qualità del suo calcio.

Dall’Arechi, invece, esce una squadra che ha accettato consapevolmente la fisicità della Salernitana. Sapendo soffrire, e non poco, al cospetto di un avversario ferocemente determinato a cacciare il doble pivote con cui gli azzurri sviluppano il loro gioco.

Sin da subito, infatti, s’è intuita la strategia di Colantuono. Che ha indirizzato il piano gara esattamente come fanno gli allenatori che intendono innanzitutto disinnescare le fonti di produzione altrui.

Una chiave di lettura, o meglio una lente attraverso cui il tecnico dei granata ha tentato di forzare la risalita della palla dal basso.

Colantuono disinnesca il possesso

In effetti, i padroni di casa lasciavano ragionare con il pallone tra i piedi i centrali difensivi partenopei. Ma non appena Fabiàn Ruiz si abbassava per ricevere, scattava la pressione.

Con lo spagnolo costantemente messo in ombra da Bonazzoli: un calciatore dinamico, che rispetto alle ipotesi della vigilia, non si allineava là davanti a Gondo. Bensì, arretrava inizialmente sulla trequarti, avvicinandosi molto a Ribery.

Disegnando così un 4-3-2-1 all’interno del quale tutti correvano tantissimo. E difendevano pure meglio, posizionandosi in maniera tale da obbligare la capolista a orientare le uscite esclusivamente sugli esterni.

In un sistema come quello predisposto da Spalletti, dove proprio l’ex Betis resta continuamente al centro del gioco, avere un avversario che tentava di schermarlo, facendo sostanzialmente l’elastico tra la posizione di sottopunta e quella di primo aggressore, è sembrata una scelta abbastanza ragionevole.

Anche perché, generalmente, l’intensità impressa al giropalla dal Napoli si consolida con la fattiva collaborazione di Anguissa, che muovendosi in diagonale rispetto al portatore di palla, gli offre linee di passaggio pulite, funzionali a imporre ritmo e velocità al possesso napoletano. Un dominio mentale, ancor prima che tecnico-tattico.

Che però la Salernitana ha cercato di offuscare, rifuggendo dalla staticità di una difesa posizionale. Intrepretando, al contrario, con grande intensità un calcio muscolare.

Petagna ribalta l’attacco

Sicuramente la mancanza di Osimhen, un centravanti che determina per la sua verticalità, s’è fatta sentire. Sul piano del carisma, Mertens incute tutt’ora un certo timore reverenziale.

Nondimeno, appare alquanto difficile immaginare al momento due attaccanti più diversi.

Il nigeriano esprime con naturalezza un calcio diretto, quasi primordiale. Capace di accendersi improvvisamente e trasformare tracce anonime, tratteggiate con un lancio teso ad esplorare la profondità, in palloni d’oro. Solo per lui, sontuosi cioccolatini da scartare.

Ma pensare che Ciro possa sobbarcarsi il peso della pericolosità offensiva, obbligandolo magari a correre dietro la palla, non è certamente il modo migliore per esaltarne le abilità.

Indubbiamente, Petagna ha cambiato la scena offensiva degli azzurri, L’impatto del Bisontino, che è una prima punta dallo spirito penitenziale, ovvero uno che si esprime al meglio quando deve fare a sportellate, contendendo rimbalzi e seconde palle dalle grinfie dei difensori avversari, ha permesso al Napoli di riempire l’area di rigore. Saturando lo spazio tra Strandberg e Gyomber.

Elmas cambia il possesso del Napoli

Certamente decisivi, nel cambiare il destino della partita, i cambi.

Indispensabile, d’altro canto, l’inserimento di Elmas, un tuttocampista di quantità e governo, per ridare equilibrio alla fase di possesso.

Fondamentale, il macedone, con i suoi ripetuti movimenti ad allargare il campo. Associandosi, di volta in volta, con Mario Rui per sviluppare gioco in ampiezza. Oppure buttandosi dentro, a dialogare centralmente con Zielinski.

Insomma, il derby alimenta l’eterna suggestione per cui una grande squadra, con l’intenzione di arrivare fino in fondo al campionato, senza limitarsi nelle ambizioni al semplice piazzamento Champions, non può assolutamente rinunciare alla panchina lunga.

Oltre, chiaramente, ad adattarsi alle mutevoli esigenze imposte dall’avversario di turno alle partite. Accantonando, talvolta, la qualità, per prendersi i tre punti con cattiveria agonistica e solidità dietro la linea della palla.

